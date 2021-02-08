عصام شلتوت يكشف عن مفاجأة بتشكيل الأهلي

قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن الأهلي نادي القرن ويمتلك لاعبين احترافيين.
وأشار شلتوت خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إلى أن التوقع بفوز بايرن يصل إلى 60%، مشيرا إلى أن قرار موسيماني بالبدء من محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وعمرو السولية شجاع.
وتابع الكاتب الصحفي «موسيماني قرر الدفع بمحمود كهربا وهو أمر جديد على تشكيل الأهلي»، متوقعا أداء الأهلي مباراة قوية والوصول إلى ضربات الجزاء.
وأعلن موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ كالتالي:
محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.