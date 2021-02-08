عصام شلتوت يكشف عن مفاجأة بتشكيل الأهلي

قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن الأهلي نادي القرن ويمتلك لاعبين احترافيين.





وأشار شلتوت خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إلى أن التوقع بفوز بايرن يصل إلى 60%، مشيرا إلى أن قرار موسيماني بالبدء من محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وعمرو السولية شجاع.





وتابع الكاتب الصحفي «موسيماني قرر الدفع بمحمود كهربا وهو أمر جديد على تشكيل الأهلي»، متوقعا أداء الأهلي مباراة قوية والوصول إلى ضربات الجزاء.

وأعلن موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ كالتالي:





محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.