ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صور.. جنات تبدأ بروفات حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:25 م
جنات
جنات
Advertisements
سعيد فراج - محمد زاهر
نشربت النجمة جنات، عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من بروفاتها في دار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفل عيد الحب، المقرر إقامته يوم ١٢ فبراير بدار الأوبرا المصرية. 

وعلقت جنات، على صور بروفات حفلتها عبر انستجرام، قائلة: «بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية  وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي». 

وحرصت جنات على تهنئة متابعيها قائلة :"كل عيد حب وانتم طيبين وايامكم كلها تبقي تفاؤل وحب .. في إنتظاركم 12 فبراير بدار الاوبرا". 
يشارك جنات في احياء حفل عيد الحب الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

ومن المقرر أن تقدم جنات عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون.
صور.. جنات تبدأ بروفات حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

15 مطربا يشاركون فى إحياء حفلات عيد الحب بالأوبرا

هاني شاكر ومدحت صالح والحجار وكارول سماحة وجنات يحتفلون بعيد الحب في الأوبرا

هانى شاكر يحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا.. 14 فبراير

جدول حفلات دار الأوبرا بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

احتفالا بعيد الحب.. تعرف على تفاصيل حفل جنات بـ دار الأوبرا

أخبار الفن.. في ذكرى ميلاد شادية الـ 90 تعرف على سبب زيارة الرئيس السيسي لها.. وحكاية فتاة تحولت من فنانة إلى مشردة

ترشيحاتنا

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أصعب قرار في السعودية.. هل تفرض المملكة حظر تجول كاملًا؟

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

لماذا سميت صلاة العصر بهذا الاسم ؟.. لسبب لا يعرفه الكثيرون

ناقد رياضي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: «رحم الله امرئ عرف قدر نفسه»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء