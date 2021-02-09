توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 9/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع .. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهنيًا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام

عاطفيًا: تدخلات المقربين تؤثر سلبًا أحيانًا كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعًا

صحيًا: تحاشَ جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير





برج الثور:

مهنيًا: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والمصادفات التي تخفّف من التشنّج

عاطفيًا: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق

صحيًا: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك







برج الجوزاء:

مهنيًا: تشعر بالتعب والإرهاق بسبب كثرة الأعمال التي تنهال عليك. حاول تنظيم أعمالك

عاطفيًا: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه

صحيًا: ابدأ بممارسة الرياضة صباحًا، فأنت لن تكون نشيطًا كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم







برج السرطان:

مهنيًا: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازًا كبيرًا. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح

عاطفيًا: تحاول أن تعيد الأمور إلى مجاريها بينك وبين الحبيب، ولن تجد صعوبة في ذلك

صحيًا: تناول الأسماك المشوية لا يضرّ، لكن لا تكثر من السوشي واللحوم النيئة







برج الأسد:

مهنيًا: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر. ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين

عاطفيًا: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض







برج العذراء:

مهنيًا: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجددًا، لكن ذلك قد يكون إيجابيًا وحاسمًا لمصلحتك

عاطفيًا: عراقيل في طريق تصويب العلاقة بالشريك. الإرادة موجودة، وهذا مهمّ للمحاولة مجددًا

صحيًا: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية





برج الميزان:

مهنيًا: لا تخشَ اتخاذ خطوات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع المادية. قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جدًا

عاطفيًا: أنت صاحب شعور حساس ومرهف، والشريك يعرف ذلك، ويداري هذه المشاعر كما يجب

صحيًا: ادعُ الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة على شاطئ البحر أو الذهاب في رحلة صيد







برج العقرب:

مهنيًا: بانتظارك عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية

عاطفيًا: اتبع حدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعورًا بالنفوذ

صحيًا: انتبه لصحتك وسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب







برج القوس:

مهنيًا: تشرق قريبًا شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمرًا، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين

عاطفيًا: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها

صحيًا: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم





برج الجدي:

مهنيًا: كن حذرًا في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلًا للثقة، وحتى لا تصدمك حقيقتهم لاحقًا وتذكر ان هذه الفترة تعتبر فترة جدا ايجابية لصالحك

عاطفيًا: تكون موضع ثناء، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك

صحيًا: تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيرًا





برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا الأسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة

عاطفيًا: أنت شخص صاحب ضمير ولا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك

صحيًا: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراض







برج الحوت:

مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ فترة طويلة

عاطفيًا: قد تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وهذا الامر لن يسبب لك الإحراج

صحيًا: ممارسة الجري الخفيف واتباعها بتمارين قبل التوجه إلى العمل أمر مهم جدًا

