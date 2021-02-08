وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي شرفونا وكانوا رجالة.. وينتقد موسيماني

عبر اللاعب الدولي السابق ونجم النادي الأهلي وليد صلاح الدين ، عن عميق تقديره للاعبي النادي الأهلي في مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2021.





وقال صلاح، في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، مساء اليوم الاثنين، أن "الشق الاول كأهلاوي، والجماهير الاهلاوية بطبعها مش بترضى بالهزيمة، أما الشق الثاني أن لاعبي الاهلي كانوا مشرفين ورجالة على أرض الملعب قاتلوا من أول دقيقة".





وتابع : لكن كان فيه بعض اللقطات اللي ممكن نعمل فيها نتيجة أفضل من كده، وكان لينا تواجد أفضل في الشوط الثاني، لكن الشوط الاول اللاعيبة كانت خايفة وقلقانة يجي هدف بدري، ولذلك فقدوا الكرة كتير".





أكمل اللاعب الدولي السابق، أنها تجربة مفيدة وتشكيل موسيماني الهجومي أفضل بكثير لو كان دفاعيًا، مستدركا أنه "توقعت ده من قبل المباراة باستثناء كهربا، مكنش ينفع ألعب بعدد كبير من المدافعين، ولما أخد الكرة مابقاش عارف أعمل إيه".