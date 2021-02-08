مصرع وإصابة 4 أشخاص .. محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 مترا، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع سياحي بحي شمال مدينة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاه شخص، وإصابة 3 آخرين.





رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.





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وزار المحافظ اللواء أسامة القاضي القاضي مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن ، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشددًا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.





ومن جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسٔولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.





قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.





وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ مواد قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات بدءًا من قرار إيقاف الأعمال ثم محضر المخالفة ثم قرار الإزالة.





وعدم الاكتفاء بتحرير قرارات إيقاف أعمال أو محاضر مخالفات فقط. واستكمال الإجراءات لتحويل كافة قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات للحالات الغير قانونية والتي تم رصدها وتسجيلها علي منظومة المتغيرات المكانية إلي قرارات إزالة. موضحًا ان لجان البت في طلبات التصالح تقوم بدورها في فحص جميع الحالات. وان قرار الإزالة لا ينفذ في حال قبول طلب التصالح من لجان البت. داعيًا المواطنين للتقدم بطلبات التصالح لتقنين الأوضاع.





وأكد علي إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية. وأن التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القري.





وأوضح أن جميع حالات المتغيرات وكذا طلبات التصالح والتراخيص الجديدة ملزمة بالتقديم علي شهادة المتغيرات المكانية والتي توقع بها إحداثيات المنشأة مع إدراج صورة فضائية ورسم كروكي وصورة أمامية حديثة وكذا بيان كون الإحداثيات داخل او خارج نطاق التصالح وبيانات أخري تفيد في إستخراج الرقم القومي للمنشآت.





وأكد علي ضرورة التوعية والتنبية علي المواطنين بعدم المخالفة في البناء حرصًا علي مصلحتهم وعدم ضياع أموالهم ومسائلتهم قانونيًا وحفاظًا علي أصول وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وإعمالًا للقانون لضبط العمران بالمدن والمراكز.





كما أكد علي أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب وان فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



