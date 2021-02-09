قبل تدشينها .. ظهور مرسيدس سي كلاس 2022

أسابيع قليلة وتعلن شركة مرسيدس الألمانية ، عن سياراتها سي كلاس 2022 الجيل الجديد كليًا ، والتي تجهز لها الان من خلال الاختبارات النهائية .

و التقطت العدسات التجسسية بعض الصور لقافلة من سيارات مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد كليًا أثناء اختبارها بالشكل الإنتاجي النهائي.

واكد عدد من الخبراء بالإضافة الى تقارير أوروبية ان موعد تدشين السيارة سي كلاس 2022 ، قد تم تحديده في 23 فبراير ، وسيكون خلال حدث كبير عبر البث المباشر على صفحات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ورجح الخبراء انه من الممكن ان تقوم شركة مرسيدس بتدشين السيارة مرسيدس سي كلاس 2022نسخة السيدان أولًا ونسخة الواجن لاحقًا بعد أشهر.

وظهرت السيارة مرسيدس سي كلاس 2022 ، في الصور الملتقطة لها انها ستشارك سي كلاس الجديدة بعض ملامح تصميمها الخارجي مع إس كلاس 2021 الجديدة .

بالإضافة الى وجود العديد من التحديثات الداخلية الواسعة للشاشات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق ونظام المعلومات الترفيهية.

ومن المتوقع ازدياد حجم السيارة لتوفير مساحة أكثر رحابة للتخزين وتحريك الأقدام للركاب الخلفيين قبل انتاجها بشكل نهائي خلال هذه الأسابيع .

وأوضحت شركة مرسيدس ان الصين ستحصل على نسخة خاصة بالشاسيه الطويل لمنافسة بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 بالشاسيه الطويل.