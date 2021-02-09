90 دقيقة للتاريخ.. النادي الأهلي يجبر العالم على احترامه أمام بايرن ميونيخ

في 90 دقيقة للتاريخ، نجح النادي الأهلي في إثبات نفسه كممثل مشرف للوطن وللقارة الأفريقية بأكملها، في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، التي خسرها بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام الفريق البافاري الذي أهان كل كبار القارة على رأسهم برشلونة، وكان المارد الأحمر عصيًا عليه في 90 دقيقة كانت صعبة عليه بشهادة مدربه ولاعبيه.

وفي دربكة دفاعية من الاهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16 .

وخرج علي معلول بعد تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه أيمن أشرف في مركزه.

ظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

وتوغل حسين الشحات وراوغ ثلاث لاعبي من دفاع بايرن ميونخ في الدقيقة 49 ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن ارتدت من أقدام لاعبي بايرن ميونخ.

أحكم الأهلي دفاعاته بشكل جيد، وبدأ اللعب على الهجمة المرتدة وظهر بشكل مميز في أكثر من هجمة.

وأجرى موسيماني3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 70، بخروج كهربا ونزول والتر بواليا، وخروج محمد مجدي قفشة ونزول اليو ديانج، وخرج حسين الشحات وحل صلاح محسن بدلًا منه.

وأجرى الأهلي آخر تبديلاته بنزول محمد شريف وخروج طاهر محمد طاهر في الدقيقة 83 .

وخلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة

وبهذا الفوز تأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمة أمام بالميراس لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، منح ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ، لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي التي انتهت بفوز البايرن بهدفين سجلهما اللاعب البولندي.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التهنئة إلى النادي الأهلي بمناسبة الأداء الطيب الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا وألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية رغم الخسارة بهدفين.

وقال محمد الشناوي، عبر تصريحات تلفزيونية "إن القادم أفضل بإذن الله، وكنا على قلب رجل واحد أمام بايرن ميونخ".

وشدد محمد الشناوي، على أن أي لاعب عندما يكون فى تركيزه سنكون قريبين جدا من أبطال العالم.

وتابع محمد الشناوي، "أقول مبروك لبايرن ميونخ"، موجها حديثه للاعبي الأهلي "أنتم رجالة".

وعلق نادي بايرن ميونخ الألماني، على مباراة فريقه التي جمعته بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر حساب نادي بايرن ميونخ عبر موقع " تويتر" صورة تجمع ياسر إبراهيم بتوماس مولر، معلقة: "قدمتم مباراة جيدة يا أهلي".





وقال توماس مولر نجم هجوم بايرن ميونيخ، إن فريقه كان الأفضل خلال مباراته أمام النادي الأهلي.

وأضاف مولر في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "كنا أفضل، وكان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".

وأكمل: "الأهلي كان خصما جيدا.. الحضور والجمهور كان رائعا، سيكون من الرائع العودة هنا في كأس العالم 2022".

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية عقب المباراة: "درسنا بايرن بطل اوروبا بشكل جيد كما أننا نشاهدهم كل يوم في الحياة الطبيعية، حاولنا نقفل عليهم والاخطاء التي ارتكبناها أدت للأهداف وحاولنا تهديد مرمى نوير حارس بايرن ولكن لم نستطع، وأمامنا مباراة المركز الثالث".

واختتم طاهر تصريحاته: "حاولنا خطف الكرة في الثلث الاخير للبايرن لأنه بطيء ولكن لم نستطع، وسنحاول تصحيح الأمور في المباراة القادمة".

أما موسيماني مدرب الأهلي فقال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير وجيد للغاية، استحوذوا على الكرة وكان علينا أن نحصل عليها، وكان يجب أن نستخدم خيارات أفضل في قطع الكرات".

وأضاف: "كان من الممكن أن نحصل على ركلة ركنية أو مخالفة وأن نظهر رد فعل أفضل، بدأنا الشوط الثاني بنسق بطيء وكان علينا أن نثق في أنفسنا أكثر، لكن الأمر ليس سيئا".





وأتم المدير الفني للأهلي قائلا: "لعبنا على نحو جيد في آخر 10 أول 15 دقيقة، كنا نعرف أمام مَن نلعب فهو ليس مثل الفريق القطري الذي واجهناه بالدور الأول، وكان يمكن تقديم أداء أفضل بتحسين بعض الجوانب"

أما رضا عبد العال، فقال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة"ten" : موسيماني تأخر فى التبديلات أمام بايرن ميونخ وكان يجب أن يطمع فى التعادل مع بداية الشوط الثاني ولكنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "نوير كان نائما خلال الشوط الأول ولم يظهر على الإطلاق والاهلي كان مضغوط نفسيا".

وتابع:"إن الأهلي كان "يلعب بطريقة خد بإيدي يبني الله يكرمك" فى الشوط الأول وكان بعيدا للغاية عن مستواه المعروف.

وأضاف: "بايرن ميونخ منحنا دروس فى كرة القدم الحديثة خاصة فى سرعات نقل الكرة والتحرك بدون الكرة ويتميزون باللياقة البدنية العالية".