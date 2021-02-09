ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مجاهد: رئيس الفيفا أشاد بمستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:40 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
Advertisements
عبدالله هشام
قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة إن جميع مسئولي الفيفا أشادوا بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.


وأضاف مجاهد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن جياني انفانتينو أشاد بمستوى الأهلي وكان يتفاعل مع كل كرة في المباراة.


وتابع: "الأهلي قدم مستوى جيدا ونتمنى أن يتوج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي، والطبيعي أن نشكر الأهلي عما قدمه أمام بايرن ميونخ".


وأكمل:" الفوارق كبيرة جدا بين الكرة في مصر وألمانيا، ونسعى في الفترة المقبلة للحفاظ على المستوى الموجود".


وقال أيضا: "أرى أن أداء الأهلي مشرف للكرة المصرية والإفريقية ومن الطبيعي أن نهنئه على أدائه، نحن نحب أن نجلد أنفسنا في مصر".


وأردف:" الكثير من الأندية طالبت بتأجيل مبارياتها في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وليس الزمالك فقط".


وأتم :" لدينا أسباب محددة لتأجيل المباريات، مثل الدواعي الأمنية أو ارتباط الاندية بالمشاركات الأفريقية أو وجود إصابات كورونا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

رابح ماجر لـ صدى البلد: مهمة الأهلي أمام البايرن ليست مستحيلة

مونديال الأندية.. صافرة إماراتية لإدارة موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ يصل قطر استعدادا لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. شاهد

أحمد سامي: الأهلى حقق المطلوب في مونديال الأندية ومباراة بايرن ميونيخ للتاريخ

مولر: الأهلي هو بايرن ميونخ مصر.. ونستحق التأهل للنهائي

ترشيحاتنا

أبرزها مارلبورو وميريت.. ارتفاع أسعار السجائر

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

الصحة العالمية ترسل فريقا إلى دولة إفريقية بسبب فيروس خطير

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

رسالة شديدة اللهجة.. تحرك عسكري عاجل من أمريكا ضد روسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور