بيج رامي يكشف أمرا كاد يتسبب في نهاية مشواره بـ كمال الأجسام

كشف رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، موقف صعبة مر به كاد أن يتسبب في نهاية مشواره في رياضة كمال الأجسام عام 2018.





وقال بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، حدثت لي إصابة في منطقة "الكتف" في عام 2018، مضيفا: جعلتني أتوقف عن التمرين لمدة 8 أشهر على الأقل.





وأضاف بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، كان مطلوب أن أقوم بعمل عملية في منطقة "الكتف"، وهذا الأمر يعني أنني أتوقف عن ممارسة رياضة كمال الأجسام ونهاية مشواري، متابعا أنه بفضل لله الأمر لم يحتاج لهذا الأمر في اللحظة الأخيرة.





وأكمل البيج رامي، أنه :"رجعت مرة أخرى للتدريب بقوة أكبر، وكانت الإصابة عضلية وبفضل الله مر الأمر بسلام".



