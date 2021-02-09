متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ أمامك ساعة لاغتنام فضلها

؟ يعد من المسائل المهمة بالنسبة لأولئك الذين يعرفون فضل صلاة الضحى العظيم، ويحرصون على اغتنامه، وكذلك الذين يلتمسون هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته الشريفة من أفعال وأقوال، لذا نجدهم يبحثون عن آخر وقت لأداء صلاة الضحى أو بصيغة أخرى

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متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي

وقت صلاة الضحى

يمتد إلى ساعات، حيث تؤدى صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وقد حدد العلماء وقت صلاة الضحى اليوم بأنه يبدأ من بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة وينتهي حتى وقت صلاة الضحى اليوم قبل صلاة الظهر بأربع دقائق، أي أنه بالنسبة لمعرفة

فإن وقتها يبدأ في تمام الساعة 7:05 صباحًا، فيما ينتهي في تمام الساعة 12:04 صباحا، أي قبل أذان الظهر بأربع دقائق.