بعد ظهورها بالحجاب في حفل زفافها.. حلا شيحة تتصدر الترند

تصدرت الفنانة حلا شيحة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان زفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية .





واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.





وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.





واقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.





وكان الداعية معز مسعود نشر مقطع فيديو لأغنية جديدة له بعنوان "مقاتل أو fighter" منذ شهرين وقام بتنفيذها على الجيتار، وأهداها للفنانة حلا شيحة. وعلق على الأغنية: "سجلت مقطع صغير لأغنيتي الجديدة fighter بجيتاري، والتي كتبتها في 2007، هذه الأغنية لكي يا فتاة.. رحلاتنا واحدة ونحن الاَن بعيدًا عن الجميع".





وتفاعلت حلا شيحة مع المقطع، وقامت بنشره على حسابها على «إنستجرام» عبر «استوري» وأرفقته برمز "قلب".



