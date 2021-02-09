طلب عاجل من رئيس هواوي لإدارة جو بايدن

دعا الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، بعد أن تعرضت الشركة للعقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب.









وفي أول ظهور له أمام الصحفيين منذ عام، قال رين تشنجفي إن "ثقته في قدرة هواوي على البقاء قد نمت" على الرغم من متاعبها في معظم أنحاء العالم الغربي، حيث يُعتبر تهديدًا أمنيًا محتملًا.









وتأتي التعليقات في الوقت الذي تكافح فيه الشركة بموجب القواعد التي منعت الشركات الأمريكية فعليًا من بيعها التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات والمكونات الحيوية الأخرى، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.









وبإصراره على بقاء هواوي قوية ومستعدة للشراء من الشركات الأمريكية، دعا رين تشنجفي البيت الأبيض إلى "المنفعة المتبادلة"، محذرا من أن الاستمرار في ذلك سيضر بالموردين الأمريكيين.









وقال تشنجفي، 76 عاما: "نأمل أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة سياسة منفتحة لصالح الشركات الأمريكية والتنمية الاقتصادية للولايات المتحدة".









وأضاف: "ما زلنا نأمل أن نتمكن من شراء كميات كبيرة من المواد والمكونات والمعدات الأمريكية حتى نتمكن جميعًا من الاستفادة من نمو الصين".









جدير بالذكر أن ترامب فرض منذ عام 2018 عقوبات متصاعدة لقطع وصول هواوي إلى المكونات وحظرها من السوق الأمريكية.









وأثار الرئيس السابق مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معدات هواوي للتجسس، الأمر الذي تنفيه الشركة بشدة.









وقالت نيكول بينج، المحللة في شركة كاناليس، إنه مع السوق المحلية الضخمة للصين، من المرجح أن تنجو هواوي ولكن ليس من دون تغييرات كبيرة.









هناك ضغوط في واشنطن للبقاء حازمة مع الصين، وتعهدت جينا ريموندو المرشحة لوزيرة التجارة لبايدن بـ "حماية" أمريكا من التهديدات الصينية المحتملة، بما في ذلك هواوي.