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أخبار العالم

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:44 م
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
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قسم الخارجي
كشفت السلطات الكويتية عن عزمها تطعيم مواطنيها خلال فترة قياسية خلال العام الجاري، في تسارع من قبل السلطات لتجاوز وباء فيروس كورونا بتطعيم المواطنين لتكون لديهم حصانة ضد المرض المعدي، وفق ما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.






ذكر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، أنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

وتصل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم في الكويت إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا. 

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".




وتابع: "وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم سجل 106 ملايين، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و309 آلاف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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