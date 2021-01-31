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أخبار العالم

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

الأحد 31/يناير/2021 - 09:47 ص
الكويت تعلن عن رسوم
الكويت تعلن عن رسوم جديدة للقادمين والمغادرين
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محمد علي

أعلنت الحكومة الكويتية، عن فرضها لرسوم خاصة جديدة على القادمين والمغادرين، وذلك مقابل خدمات السفر، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

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وأوضحت الصحيفة، أن الرسوم تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

 

وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم.

 

وأضاف الفوزان أن القرار يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

 

وأكد أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.

 

وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

 

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