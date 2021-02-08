حسرة وغضب عارم في الصين بعد اتخاذها هذا القرار بحق الملايين

عادة في هذا الوقت من العام ، يقوم مئات الملايين من الصينيين بالاحتفال بالعام القمري الجديد، مسببين الازدحامات على الطرق السريعة وفي القطارات وعلى الطائرات خلال رحلاتهم العادة بهم إلى مدنهم وقراهم الأصلية للاحتفال بالعام مع أسرهم، وهذا الذي لن يحدث هذه السنة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة سي إن إن.





قالت سي إن إن الإخبارية، إن قرار عودة الملايين لقراهم ومدنهم أو سفرهم للخارج، لن يحدث هذا العام ، لأنه تم تعليق أكبر هجرة بشرية سنوية على الأرض ، في أعقاب دعوة الحكومة الصينية لتجنب الرحلات "غير الضرورية" خلال فترة العطلة لمنع عودة ظهور فيروس كورونا .





ومثل إعلان الحكومة الصينية احباطًا وغضبًا كبيرًا للصينين رغم أنها الدول الأقوى في العالم في السيطرة على الوباء، وفق معدلات الإفادة اليومية، وذلك لأن السنة القمرية الجديدة ، المعروفة أيضًا باسم عيد الربيع في الصين ، هي أهم عطلة في التقويم الصيني، و تعادل عيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مجتمعة.





بالنسبة للعديد من الصينيين الذين غادروا مسقط رأسهم بحثًا عن فرص عمل أفضل في المدن الكبرى ، فهذه هي الفرصة الوحيدة التي قد يتمكنون فيها من رؤية أسرهم هذا العام، وهذا يعني إن الآباء والأمهات الذين تركوا أطفالهم في القرى حتى يتمكنوا من العمل قد يواجهون 12 شهرًا أخرى بدونهم.





لتثبيط الناس عن السفر ، فرضت لجنة الصحة الوطنية الصينية قواعد جديدة تتطلب من الأشخاص العائدين إلى المناطق الريفية إجراء اختبار Covid-19 سلبي خلال الأيام السبعة السابقة ، وقضاء 14 يومًا في "المراقبة المنزلية" عند الوصول.









أضافت بعض الحكومات المحلية قواعدها الخاصة الأكثر صرامة، التي على سبيل المثال ، في بعض الأماكن ، يحتاج العائدون إلى قضاء أسبوعين في فندق الحجر الصحي المعتمد من الحكومة ، بدلًا من البقاء تحت الملاحظة في المنزل مع عائلاتهم.





أثارت القيود الجديدة غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث شكك البعض في سياسة الحكومة في وقت كان الكثير من الناس يأملون في العودة إلى ديارهم، وذلك على موقع Weibo ،الذي يشبه Twitter في الصين.





على مدى أشهر ، احتفلت وسائل الإعلام الحكومية بنجاح الصين في ترويض الفيروس، ومقارنة إجراءاتها السريعة والفعالة بالنهج الفوضوي لبعض الحكومات الغربية.





لكن هذا العام اتت تحديات جديدة في يناير ، حيث تم اكتشاف أكثر من 2000 حالة إيجابية في المقاطعات الشمالية بالصين ، وهو أسوأ ظهور للفيروس منذ مارس.





والعام الماضي وفي مثل هذا الوقت تم إغلاق مدينة ووهان، مسقط رأس الوباء القاتل ، لكن ملايين الأشخاص في المدينة الواقعة في وسط الصين كانوا قد سافروا بالفعل قبل عام إلى مسقط رأسهم في الأسابيع التي سبقت العطلة ، مما أدى إلى تسريع انتشار الفيروس.





بعد العطلة ، علق الكثيرون في بلداتهم ، حيث منعتهم قيود السفر الجديدة من العودة إلى المدن التي يعملون فيها.









هذا العام ، لا تزال قاعة المغادرة في محطة قطار بكين خالية إلى حد كبير في الفترة التي تسبق العام القمري الجديد، و يبدو أن دعوة الحكومة للناس للبقاء في المدن التي يعملون فيها قد نجحت.



