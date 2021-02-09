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أخبار العالم

بإجمالي 386 حالة.. الصحة البحرينية تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:55 ص
الصحة البحرينية
الصحة البحرينية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل  3 حالات وفاة بفيروس كورونا، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، وأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 66 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 66 عامًا. 

وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها أن إجمالي الوفيات في المملكة ارتفع إلى 386 حالة. 

وكانت السلطات الصحية في البحرين  بالأمس سجلت 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 396 حالة إضافية مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 101168.

ووصل عدد حالات الإصابة القائمة في البحرين 5781 حالة، بينها 41 حالة تحت العناية.

بينما بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في البحرين 191406 أشخاص.
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