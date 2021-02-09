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اقتصاد

خبير يكشف دور المشروعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد المصري.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:06 ص
علي الإدريسي، الخبير
علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي
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قسم الاقتصاد
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل وقود أي اقتصاد، مشيرًا إلى أن 70 % من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الكبرى يأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الإدريسي، في لقاء له عبر قناة "صدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح لعلاج عديد من المشاكل أبرزها قدرتها على استيعاب جزء كبير من الطاقات العاطلة وهو ما يعني تقليل معدلات البطالة.

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وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على أهمية الاستفادة من إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك جزء من هذا الانتاج يذهب للتصدير أيضًا وهو ما يعد مهمًا للغاية وينعكس على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

واستكمل علي الإدريسي حديثه، أن ملف الدمج بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، يمثل احد التحديات الكبيرة للغاية التي تتحرك عليها الدولة، موضحًا أن حدوث عملية الدمج يتطلب تقديم حوافز وتسهيلات حقيقية.
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