الإحصاء: 51.9% زيادة في مساحة الأرز بمصر خلال 2019.. وتراجع طفيف بمساحات القمح

كما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.3 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 9.2 مليون فدان عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪.

كما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.3 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 9.2 مليون فدان عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪.

ومن أهم المؤشرات بلوغ إجمالي المساحة المحصولية 16.2 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 16.1 مليون فدان عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0٪.

ومن أهم المؤشرات بلوغ إجمالي المساحة المحصولية 16.2 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 16.1 مليون فدان عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0٪.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2018 / 2019.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2018 / 2019.

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وبلغت مساحة محصول القمح 3.1 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 3.2 مليون فدان عام2017/ 2018 بانخفاض بلغ نسبته 0.7٪ وبلغت كمية الإنتاج 8.6 مليون طن عام 2018 / 2019 مقابل 8.3 مليون طن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪.

وبلغت مساحة محصول الأرز 1.3 مليون فدان عام 2018 / 2019 مقابل 0.9 مليون فدان عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 51.9٪ وبلغت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 3.1 مليون طن عام 2017/ 2018 بزيادة بلغت نسبتها 53.8٪، وبلغت مساحة محصول الطماطم 408.7 ألف فدان عام 2018 / 2019 مقابل416.0 ألف فدان عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمية الإنتاج 6.79 مليون طن عام 2018/ 2019 مقابل 6.78مليون طن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.

فيما بلغت مساحة محصول البطاطس 422.6 ألف فدان عام 2018 / 2019 مقابل 408.1 ألف فدان عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.6 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام 2018 / 2019 مقابل 5.0 مليون طن عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.0 ألف فدان عام 2018/2019 مقابل 296.5 ألف فدان عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.07 مليون طن عام 2018/ 2019 مقابل 3.09 مليون طن عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪.

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.6 ألف فدان عام 2018 /2019 مقابل 69.8 ألف فدان عام 2017/ 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.1٪ وبلغت كمية الإنتاج 1.33 مليون طن عام 2018 / 2019 مقابل 1.29 مليون طن عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.