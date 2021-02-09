الحكومة ترفع مكافآت الخبراء الوطنيين بالموازنة لـ 34.7 مليون جنيه.. اعرف أكثر

دفعت الحكومة مبلغ 34.7 مليون جنيه في صورة مكافآت ممنوحة للخبراء الوطنيين بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 4.4 مليون جنيه عما هو مدرج في العام المالي السابق له، والذي تم فيه تخصيص 29.3 مليون جنيه لصرف تلك المكافآت.









وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات ا لحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي أن مصروفات الوظائف المؤقتة بالباب الأول للأجور بلغت 6.2 مليار جنيه مقابل 5.431 مليار جنيه بموازنة العام المالي قبل السابق.









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وخصصت الحكومة أجورا وتعويضات للعاملين بالدولة بالموازنة السابقة نحو 288.8 مليار جنيه مقابل 266.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 22.7 مليار جنيه.









وتكبدت الموازنة العامة نحو مليون جنيه واحد من عمليات المنح التدريبية للموظفين بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت الحكومة تنفق ما يقرب من 200 ألف جنيه فقط بموازنة العام المالي قبل السابق لذلك الغرض.