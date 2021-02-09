إعدام 22 طن أغذية غير صالحة و3049 حملة على المنشآت بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضي 2020، حيث أسفرت الحملات عن اعدام 22 طن و574 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 ألف و718 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 4553 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الاشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية.
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واوضح الدكتور على قاسم، مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم سحب 9411عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما انه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 97 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.
وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مراكز المحافظة تواصل عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى 192 قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنية، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.
أوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق).