إعدام 22 طن أغذية غير صالحة و3049 حملة على المنشآت بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضي 2020، حيث أسفرت الحملات عن اعدام 22 طن و574 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 ألف و718 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 4553 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الاشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية.





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واوضح الدكتور على قاسم، مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم سحب 9411عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما انه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 97 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.









وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مراكز المحافظة تواصل عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





حيث تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى 192 قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنية، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





أوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق).



