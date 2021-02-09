عبارات خادشة.. تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والمتهمة فيها بسبها وإزعاجها عبر الهاتف وإرسال عبارات خادشة لها، لجلسة 16 فبراير الجاري.









وشهدت الجلسة اليوم، حضور المتهمة من محبسها وكذا دفاعها، كما حضر المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، وادعى مدنيا ضد المتهمة سما المصري بمبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعد المداولة أصدرت المحكمة القرار المتقدم.











وكشف أمر إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، الذي أعدت النيابة العامة، أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب».











وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.