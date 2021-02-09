مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها النصابون للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.





تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.





بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.













عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي، وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة.واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.