ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها النصابون للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:48 م
جرائم النصب والإحتيال
جرائم النصب والإحتيال
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.


تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.


بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي، وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة.


واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتحل صفة موظف بنك.. ضبط شخص يتداول عملات افتراضية على الإنترنت

الداخلية تضبط أحد قراصنة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه تنتظر مافيا الاحتيال والنصب الإلكتروني

تجديد حبس عاطلين ينصبان على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

سقوط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين بإعلانات وهمية على تطبيق تسوق إلكترونى

رسائل تليفونية مجهولة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم بعد هزيمة الأهلي أمام البايرن: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي"

3 ملاحظات على عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود .. أبرزها ظهور الفنانة بالحجاب

عيار 21 بـ805.. الذهب يرتفع 7 جنيهات فى منتصف تعاملات الثلاثاء

بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

لتجنب الكسل في العبادة.. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور