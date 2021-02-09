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أخبار البلد

الفلاحين: تطوير الريف المصري أضخم وأفضل مشروع على أرض مصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ فعليا في إنجاز أضخم وأفضل مشاريعه القومية وهو مشروع تطوير القري المصريه ، لافتا إلي ان المشروع يخدم اكثر من نصف الشعب المصري ويعود بالفائدة علي كل المصريين. 

وأضاف أبوصدام ان مشروع تطوير القري المصريه سيشمل تطوير منشآت وخدمات وانشطه وتوفير مشاريع للعمل بما يعني أن المشروع سيعالج أغلب مشاكل المصريين بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي بالإضافة إلى تحديث الوحدات الصحية والمدارس 

و يضم المشروع : إنشاء النوادي ودور الترفيه  كما سيساهم المشروع في القضاء علي البطالة وتوفير فرص للعمل بإقامة المصانع وتوفير مشاريع زراعية وصناعية لشباب القرى والمرأة الريفية ، كما يقضي تطوير القرى المصرية على الهجرة الداخلية ويساعد في القضاء على العشوائيات والازدحام في المدن. 


واشار نقيب عام الفلاحين الى ان المشروع يسامم في تحسين الاحوال الاقتصاديه للفلاحين الذين يمثلون اغلبية ساكني الريف ويقضي علي كثير من الامراض التي انتشرت جراء تلوث مياه الشرب والمياه الجوفيه نتيجة لحفر طرنشات للصرف في غياب الصرف الصحي 

كما يساهم المشروع في توفير مليارات الجنيهات التي كانت تهدر لعلاج المصابين وانهيار المنازل كما أن تمهيد الطرق يوفر الوقت والمال ويقضي علي الفتن التي كانت تثار من ان لاخر نتيجه لعدم وجود عداله اجتماعيه بين اهل القري واهل الريف 

واكد ابوصدام ان المرحله الاولي من هذا المشروع القومي العظيم تستهدف  تطوير وتحديث 50مركز بنحو 1500قريه في عام2021 ، ويستهدف كامل القري المصريه التي تقارب من 5الاف قريه بتوابعها في مدة ثلاث سنوات .

وأشار إلي أنه باتمام هذا المشروع ستدخل مصر مرحله متقدمه نحو التطور والتحديث وسيذكر هذا العمل كاعظم واسرع عمل في تاريخ الدوله المصريه الحديثه .
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