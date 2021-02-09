ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللعيبة مرعوبة.. ضياء السيد يتحدث عن هزيمة الأهلي أمام البايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قدم أداء يحترم أمام بايرن ميونخ امس، مشددا على أن السبب الرئيسي في الهدف الاول هو خوف لاعبي الاهلي وفقدان الثقة.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت "أن هناك فرقا كبيرا بين الفرق الأفريقية ونظيرتها الأوروبية، مشددا على أن الجميع تخوف من تعرض الأهلي لهزيمة بعدد أهداف أكبر.

وأضاف أن محمد الشناوي وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر قدموا أداء رائعا بالإضافة إلى محمد هاني و بدر بانون.

وأوضح ان اللاعبين في حاجه إلى خبرات متراكمة لخوض مباراة أمام فريق كبير مثل البايرن، مشددا على أن تألق الأهلي في المباراة كان مستحيل في ظل رعب اللاعبين. 

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كان متخوف أكثر من اللاعبين، مشددا على أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبه ويجب الاستعداد لها جيدا.

وأضاف أن اللاعبين لابد وأن يتواجد بداخلهم الإصرار على الفوز في تلك المباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

عماد متعب: الأهلي 11 لاعبا والبايرن 11 والمباراة للاستماع

هل سيفجر الأهلي مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ ؟.. تعرف على آراء الجماهير| فيديو

بلاش تعليمات.. نجم الأهلي يوجه نصيحه لموسيماني ويكشف عن طريقة اللعب الأنسب

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي «رجالة» ونلعب على ميدالية في المونديال

شطة: مباراة الأهلي أمام بالميراس ليست بالسهلة ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد زيارته لبيروت.. إعلامي لبناني يكشف لـ صدى البلد مفاجأة عن وزير خارجية قطر

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب

سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا