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رياضة

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد سمير كمونة نجم الأهلي والمنتخب السابق بأداء الفريق أمس أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مشددا أنه كان أداء جيد ومشرف 

وقال في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن من يهاجم أداء الأهلي أمس "رجل فاضي " مشددا أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم تماما 

وتابع أن الاهلي بحاجه لخوض مباريات وديه عديده أمام فرق اوروبيه لاكتساب مزيد من الخبرات ورفع المستوي مشددا أن موسيماني المدير الفني للفريق مدرب جيد و سيظهر إمكانياته بشكل أكبر الفترة القادمة 


وتابع أن خوض الأهلي لتلك المباريات سيزيد من مهارات اللاعبين في البطولة الأفريقية والدوري مشددا أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبه خاصه وأنه فريق كبير

وأكمل أن لاعبي بالميراس أعلنوا إصرارهم علي الفوز وهو ما سيزيد من صعوبه المباراة 

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