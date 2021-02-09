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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحصين 49070 طائرًا من الأمراض الوبائية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 49070 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 3 أسواق، 7 رياشات، ومعاينة 4 مزارع، وسحب 50 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 4 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 14000 طائر، فضلًا عن التقصي النشط بـ 7 منازل، وجمع 20 عينة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
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