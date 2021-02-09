سبب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر؟.. استشاري بالقصر العيني يجيب

أرجع الدكتور محمد خورشيد ، استشاري جهاز هضمي بطب قصر العيني، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأسبوعين الماضيين لعدة أسباب.





وقال خورشيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي قامت على فكرة العزل المنزل، مؤكدا أن هذا الأمر خفف الضغط على المستشفيات وساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات.





وتابع أن من يذهب للمستشفى من يعاني أعراض قوية تستوجب العزل بعيدا عن المنزل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية عوامل هامة في الأزمة.





وأشار استشاري جهاز هضمي بطب قصر العيني، إلى أن مصر تواصلت مع منظمة الصحة العالمية وبدأت في اتباع الإرشادات مبكرًا، لافتا إلى أن مصر دولة تعرف جيدا الأمراض المعدية ولديها خبرة في التعامل مع هذا النوع من الأدوية.





وأكمل خورشيد، أن تأخر وصول الوباء لمصر سهام في الاستعداد الجيد له، وهذا ما حدث في الموجة الثانية وكنا نعرف بها قبل أن تحدث بشهر على الأقل الأمر الذي ساعد في التعامل الجيد معها.







