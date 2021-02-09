ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سبب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر؟.. استشاري بالقصر العيني يجيب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عادل نصار
أرجع الدكتور محمد خورشيد، استشاري جهاز هضمي بطب قصر العيني، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأسبوعين الماضيين لعدة أسباب.

وقال خورشيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي قامت على فكرة العزل المنزل، مؤكدا أن هذا الأمر خفف الضغط على المستشفيات وساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات.

وتابع أن من يذهب للمستشفى من يعاني أعراض قوية تستوجب العزل بعيدا عن المنزل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية عوامل هامة في الأزمة.

وأشار استشاري جهاز هضمي بطب قصر العيني، إلى أن مصر تواصلت مع منظمة الصحة العالمية وبدأت في اتباع الإرشادات مبكرًا، لافتا إلى أن مصر دولة تعرف جيدا الأمراض المعدية ولديها خبرة في التعامل مع هذا النوع من الأدوية.

وأكمل خورشيد، أن تأخر وصول الوباء لمصر سهام في الاستعداد الجيد له، وهذا ما حدث في الموجة الثانية وكنا نعرف بها قبل أن تحدث بشهر على الأقل الأمر الذي ساعد في التعامل الجيد معها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

4500 سرير عناية.. الصحة توضح وضع مستشفيات العزل في مواجهة كورونا.. فيديو

فؤاد فرج: وزير التعليم العالي اطمئن عليً أكثر من مرة.. فيديو

الأطباء: قائمة شهداء كورونا من أبناء المهنة بلغت 253 شهيدًا

الفيروس أصبح أكثر انتشارا وأقل ضراوة.. طبيب: تحور كورونا لا يؤثر على التطعيم

تحورات كورونا سبب فى انخفاض عدد الإصابات.. طبيب يوضح

ترشيحاتنا

زيادة 6% سنويا.. ننشر رسوم تراخيص السيارات الجديدة قبل ساعات من إقرارها

السيسي يطلع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

مينفعش تقلب الهرم.. فايز يوجه نصيحه للأهلي عقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ

الصدقة الجارية للميت .. هذه أفضلها تخفف عنه عذاب القبر ولا يعرفها الكثيرون

آنا ليفاندوفسكي تكشف سر لياقة أفضل لاعبي العالم: وجبة صحية والامتناع عن التلفزيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة

هل المتعافي من كورونا يحصل على اللقاح؟.. هاني الناظر يجيب