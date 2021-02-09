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ديني

وزير الشئون الدينية السوداني يكرم وفد أئمة وواعظات الأوقاف المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:09 م
وزير الشئون الدينية
وزير الشئون الدينية السوداني يكرم وفد أئمة وواعظات الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
استقبل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021م وفد قافلة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة ، وخلال اللقاء قدم الوفد المصري التهنئة للشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني على تجديد الثقة وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان.

وأكد وزير الأوقاف السوداني أن أهل السودان لا يسمحون لأحد باعتلاء منابرهم إلا لعلماء مصر المحروسة ثقة منهم في علمهم ووسطيتهم ، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرًا بين الوزارتين في مجال التدريب والتثقيف ، ومنها مشاركتنا في مؤتمر حوار الأديان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية ، كما أكد أنه يتابع القوافل باستمرار وأنها أدت دورها وأبلت بلاء حسنا.

ومن جانبه نقل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ورئيس الوفد المصري تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمًا لمعاليه التهنئة على تجديد الثقة في معاليه وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف، مؤكدًا أن معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يولي التدريب والتثقيف والقوافل المشتركة اهتماما كبيرًا .

وخلال اللقاء تعرف وفد الأوقاف المصرية على جهود المجلس الأعلى للحج والعمرة ، وما يقوم به لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وفي ختام اللقاء كرم الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف أعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية.

وكرَّم الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني وفد أئمة وواعظات الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء 9/ 2/ 2021م ، خلال لقائه بهم بمقر وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية ، مشيدًا بأداء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف المصرية ، وبالجهد العظيم الذي بذلوه في نشر الفكر الوسطي ، وما يتسمون به من عمق الفهم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
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