بدء العد التنازلي لجائزة سباق السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية ، بدء ساعة العد التنازلي فى العمل لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 التي تستضيفها محافظة جدّة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021 ، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة.

واضاف الاتحاد ان الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ، قد اطلق ساعة العد رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة، بحضور العديد من رجال المملكة السعودية .

اوضح الاتحاد السعودى للسيارات والدراجات النارية ان ساعة العد التنازلى ستستمر فى العمل لمدة 300 يوم حتى لحظة الافتتاح المقررة فى ديسمبر القادم ، فى افتتاح ضخم لهذا الحدث التاريخى.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي : " بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية ، و اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر جدّة ، في ديسمبر المقبل".

واضاف أن وجود مجسم الساعة للعد التنازلي على كورنيش جدة سيُدخل المتعة والبهجة ثانية بثانية في ترقب للحظة تاريخية في تاريخ المملكة.

واكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي : "نحن واثقون من أن التجربة التي سيقدمها السباق لأهالي جدة وزوارها ستكون استثنائية تمامًا ، ونتطلّع بشوق لانطلاقته في مملكتنا الغالية ".

وتوقع رئيس الاتحاد الى ان مجسم الساعة الذى يتوسط كورنيش جدّة سيتحول إلى أحد أهم معالم الجذب التي تستقطب جمهور رياضة السيارات وسباقات فورمولا 1 تحديدًا ، بالإضافة إلى توفيره فرصة مميزة لأخذ الصور التذكارية للمارة والقاطنين في محافظة جدّة.

يذكر ان سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 يعد الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة ، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.