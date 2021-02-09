ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بدء العد التنازلي لجائزة سباق السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:01 م
سباق السعودية الكبرى
سباق السعودية الكبرى للفورمولا 1
Advertisements
كريم عاطف

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية ، بدء ساعة العد التنازلي فى العمل لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 التي تستضيفها محافظة جدّة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021 ، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة.

واضاف الاتحاد ان الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ، قد اطلق ساعة العد رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة، بحضور العديد من رجال المملكة السعودية .

اوضح الاتحاد السعودى للسيارات والدراجات النارية ان ساعة العد التنازلى ستستمر فى العمل لمدة 300 يوم حتى لحظة الافتتاح المقررة فى ديسمبر القادم ، فى افتتاح ضخم لهذا الحدث التاريخى.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي : " بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية ، و اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر جدّة ، في ديسمبر المقبل".

واضاف أن وجود مجسم الساعة للعد التنازلي على كورنيش جدة سيُدخل المتعة والبهجة ثانية بثانية في ترقب للحظة تاريخية في تاريخ المملكة.

واكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي : "نحن واثقون من أن التجربة التي سيقدمها السباق لأهالي جدة وزوارها ستكون استثنائية تمامًا ، ونتطلّع بشوق لانطلاقته في مملكتنا الغالية ".

وتوقع رئيس الاتحاد الى ان مجسم الساعة الذى يتوسط كورنيش جدّة سيتحول إلى أحد أهم معالم الجذب التي تستقطب جمهور رياضة السيارات وسباقات فورمولا 1 تحديدًا ، بالإضافة إلى توفيره فرصة مميزة لأخذ الصور التذكارية للمارة والقاطنين في محافظة جدّة.

يذكر ان سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 يعد الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة ، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ينطلق غدًا.. تفاصيل رالي داكار السعودية

رسميا.. انطلاق فورمولا 1 FORMULA موسم 2021 من البحرين

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

بسبب كورونا تأجيل سباق فورمولا 1 في السعودية

بطولة الدرفت والأوتوكروس 2021 قريبا في السعودية.. تفاصيل

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا 1

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

اللعيبة مرعوبة.. ضياء السيد يتحدث عن هزيمة الأهلي أمام البايرن

تسبب فيروس سي.. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية ..شاهد

عين على الخصم.. كل ما تريد معرفته عن بالميراس البرازيلي منافس الأهلي

سيزار: الأهلي مثال يحتذى به للأندية في مصر.. وإنجازاته ليست صدفة

بـ التايجر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام