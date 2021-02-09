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مرأة

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:32 م
يارا نعوم
يارا نعوم
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نهى هجرس
نشرت يارا نعوم، زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة لها برفقة بناتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تكشف جمالها.

وتألقت يارا نعوم، ببنطال رياضي باللون الأسود، ومرتديه معه سويت شيرت باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، وارتدت نظارة شمسية باللون البني الذى يتناسب مع ظهورها، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج اللامع.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة لإكمال ظهورها.
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