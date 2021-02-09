ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من محاكمة ترامب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:15 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يراقب محاكمة سلفه السابق دونالد ترامب التي بدأت داخل أروقة مجلس الشيوخ.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إن بايدن سيتجاهل محاكمة ترامب ولن "يبدي رأيًا في الحجج القانونية المتبادلة بالمحاكمة".

وبدأت مساء اليوم الثلاثاء المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتبدأ المحاكمة الثانية لعزل ترامب بنقاش حول إمكانية محاكمة رئيس سابق من قبل مجلس الشيوخ.

وتمثل دستورية محاكمة أو مساءلة ترامب خلاف بين الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني لترامب يخطط للقول بأن المحاكمة نفسها غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب.. يقولون إن الدستور لا يوسع سلطة المساءلة ضد "المواطن العادي".

ويصرون على أن الإدانة في محاكمة العزل تتطلب إمكانية عزل المتهم من منصبه. الآن بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، كما يقولون، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المحاكمة.

ليس الأمر كذلك، كما يقول الديموقراطيون، الذين يقولون إن هناك بالفعل سابقة تاريخية - وإن لم تكن لرئيس - لإجراء محاكمة عزل لشخص لم يعد في المنصب بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه المنصب. وهم يجادلون بأنه لا يوجد "استثناء لشهر يناير" بالنسبة لأيام الرئيس الأخيرة في المنصب.

ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والواقعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.

وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.

ويصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صفوف الجمهوريين تتماسك.. هل ينجو ترامب من محاكمة العزل في مجلس الشيوخ؟.. أعضاء حزبه يبدلون مواقفهم لصالحه.. والحزب يضغط على المطالبين بمعاقبته

البيت الأبيض: سنراجع ما إذا كان ترامب سيحصل على إحاطات سرية من عدمه

محاكمة غير دستورية.. محامو ترامب يهاجمون لائحة الاتهام ضده

الديمقراطيون يطلبون مثول ترامب للشهادة تحت القسم

هل سيشاهد بايدن محاكمة ترامب؟ البيت الأبيض يجيب

محاكمة ترامب .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين.. ومفاجآت لم تُكشف من قبل

ترشيحاتنا

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور

البرلمان يوافق على 6% زيادة سنوية من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.. التعديلات كاملة

حد أقصى لـ تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل تعديلات قانون المرور.. فيديو

الراقصة أوكسانا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور

بـ فيديو جديد .. نوال الزغبي تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام