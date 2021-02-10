القلق الأمريكي من القوة الصينية عسكرياً واقتصادياً.. أحمد المسلماني يحلل

قال الكاتب أحمد المسلماني ، إن أهم جملة يجب النظر إليها الآن هي " كيف ستكون الصين في عام 2030" مؤكدا أن الصين عام 2030 ستكون اقتصاديا الدولة رقم واحد؛ وهذا ما يسبب قلقا لأمريكا والدول الغربية .





وأضاف المسلماني خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي" ، الصين تتعامل الآن بأسلوب مهذب ومتواضع، ولا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، ولا تفرض نمطا معينا سياسيا أو اقتصاديا، ولكن هذا يحدث الان قبل عام 2030.





واوضح المسلماني ، أن هناك الآن سؤالا مطروحا على مستوى الفكر السياسي، وهو ان الصين عندما تصل الي عام 2030؛ هل ستكون دولة غير إمبريالية وغير استعمارية وغير متداخلة ام لا؟. الآنعلىمستوىمتداخلة