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القلق الأمريكي من القوة الصينية عسكرياً واقتصادياً.. أحمد المسلماني يحلل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:22 ص
المسلماني
المسلماني
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إبراهيم القادري
قال الكاتب أحمد المسلماني ، إن أهم جملة يجب النظر إليها الآن هي " كيف ستكون الصين في عام 2030" مؤكدا أن الصين عام 2030 ستكون اقتصاديا الدولة رقم واحد؛ وهذا ما يسبب قلقا لأمريكا والدول الغربية .

وأضاف المسلماني خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي" ، الصين تتعامل الآن بأسلوب مهذب ومتواضع، ولا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، ولا تفرض نمطا معينا سياسيا أو اقتصاديا، ولكن هذا يحدث الان قبل عام 2030.

واوضح المسلماني ، أن هناك الآن سؤالا مطروحا على مستوى الفكر السياسي، وهو ان الصين عندما تصل الي عام 2030؛ هل ستكون دولة غير إمبريالية وغير استعمارية وغير متداخلة ام لا؟.

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