محمود العلايلي يكشف سر تغير وزن والده الراحل بين فيلمي «بين القصرين» و«سيد البلطي»

قال الدكتور محمود العلايلي ، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، تعليقًا على مقطع من حوار نادر لوالده الراحل مع الاعلامية ناهد جبر في برنامج " سينما القاهرة " أنه لا يتذكر الحوار رغم أنه كان موجودًا فيه حيث تم إستضافة الراحل برفقة إبنه وإبنته قائلًا : " مش فاكر الحوار ده لاني كان عندي وقتها 7 سنوات ، فاكر بس خيالات " .





وعلق " محمود عزت العلايلي " في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " on"في حلقة خاصة عن الفنان الراحل ، على إهتمام والده بالرياضة والذي ظهر في برنامج " سينما القاهرة" في مقطع نادر قائلًا : " الرياضة كانت محورًا مهمًا في حياتنا وكان بيعلمني دائمًا العب رياضة لانها تسهم في سلامة النفس ومخارج الألفاظ في نطق اللغة " .





وأكمل نجل الفنان الراحل قائلًا : " والدي كان وزنه زيادة شوية في دوره في فيلم " بين القصرين" وبعدين بدأت الامور تتظبط شوية في فيلم " زقاق السيد البلطي " ثم "الارض" و"الاختيار" عشان كده بدأنا نحفظ شكله ووزنه في هذه المرحلة العمرية".





وحول معايير جودة انتقاء والده للأفلام وقلة الأدوار غير الجيدة قال: "اختيارات والدي كانت دقيقة لانه دائمًا كان عنده تحدي أن يؤدي أدوار متفردة تترك علامة خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات التي مثلت ذروة إتقان جذوة الفن لديه".

وأكمل في رده عن سر عدم سعي والده الكبير حول العائد المادي بعد بزوغ نجمه ، قائلًا : " أبويا دائمًا كان راضي بالموجود وإلى حد ما كانت الحياة "مستريحة" مش باذخة لكن جيدة كنا في المدارس بتاعتنا ومستقرين ، وكل وسائل الحياة كانت متاحة وجيدة " .

وواصل: "في فترة السبعينيات كان لديه فكرة الهواية ورغبته في ترك علامة، مثل: "الارض" و"الاختيار و"الناس والنيل" و"زائر الفجر" و"السقا مات" و "خائفة من شيء ما".