إطلالة رائعة لـ وحش تويوتا العملاق هيلوكس بيك أب

استطاعت شركة ARCTIC TRUCKS أن تقوم بتطوير الطراز تويوتا هيلوكس، ليكون بحجم الأيقونة الرائعة تاكوما، و يأتي الإصدار المعد تطويره بقدرات أكثر قوة تمنحه أفضلية التعامل مع التضاريس الأرضية المختلفة، و تم تصميمة كإضافة للمستكشفين و المغامرين في الوصول إلى أهدافهم الخاصة.

واعتمدت الشركة على تطوير الطراز INVINCIBLE X صاحب التصميم العملاق والكابينة المزدوجة، وكانت الانطلاقة الأولى تشمل أنظمة التعليق بالاشتراك مع BILSTEIN، وتزويدها بعجلات قوية بلغ قياسها 35 بوصة، يتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز و بطلاء اسود معتم، و تعلوها أقواس نصف دائرية تميل إلى الضخامة.

كما حصلت على شبكات أمامية متعددة المقاطع، تمنحها القدرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مساحة تخزينية مناسبة بالصندوق الخلفي، و الذي دعم بمقابض ثنائية مزدوجة على جانبيه.

وتتمتع السيارة بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 204 حصان، وعزم دوران يبلغ 369 رطلًا، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

كما ظهرت السيارة بمصابيح امامية عدوانية، و مصابيح ضباب دائرية على جانبي الإكصدام الأمامي، أجرت الشركة تعديلات بالهيكل الخارجي للسيارة و قدرت نسبة الارتفاع نحو 2.5 بوصة، مما جعلها منافس قوي لـ "فورد F-150 رابتور" 2021 والتي تأتي بنفس القياسات الاطارات و التي تبلغ نسبتها 35 بوصة أيضًا.