أحمد الفيشاوي يطرح أغنية «نمبر 2» غدًا

تستضيف إنجي علي، الفنان أحمد الفيشاوي ، في برنامج "أسرار النجوم"، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، على محطة "نجوم FM 100.6".





ومن المقرر أن تذاع أغنية "نمبر 2" الذي كان يحضر لها الفيشاوي منذ فترة عبر البرنامج لأول مرة.





من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.



