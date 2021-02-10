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فن

أحمد الفيشاوي يطرح أغنية «نمبر 2» غدًا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:47 ص
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
تستضيف إنجي علي، الفنان أحمد الفيشاوي، في برنامج "أسرار النجوم"، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على محطة "نجوم FM 100.6".

ومن المقرر أن تذاع أغنية "نمبر 2" الذي كان يحضر لها الفيشاوي منذ فترة عبر البرنامج لأول مرة.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.
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