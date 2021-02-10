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فن

هالة فاخر تلتقي شيرين بمنطقة الحزام الأخضر في بيت العيلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:22 ص
مسلسل بيت العيلة
مسلسل بيت العيلة
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سعيد فراج
يصور فريق عمل مسلسل "بيت العيلة" عددا من المشاهد فى منطقة الحزام الاخضر، ومن المقرر ان يستمر التصوير لمدة اسبوع هناك وتجمع المشاهد بين أغلب فريق العمل. 

المسلسل يقوم ببطولته هالة فاخر وشيرين وعمر عبد العزيز ومنى هلا وايمان السيد وقصة عمرو سمير عاطف وتاليف رومانى ماهر واخراج عادل عوض. 

والعمل قدم من قبل على جزءين حيث عرض الجزء الأول منه عام 2009، أما الجزء الثاني فقد عرض العمل في 2010. 

و ناقش جزأه الاول احداث تدور حول حياة أربع أخوات تفرقهم الحياة عند الزواج ولكنهم وبالمصادفة يصبحن مطلقات في وقت واحد ويضطررن لأن يعشن مع بعضهن البعض مرة أخرى وعندها تحدث لهن العديد من المفارقات بسبب اختلاف الشخصيات الاربع بالإضافة لاختلاف أعمارهن واهتماماتهن.
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