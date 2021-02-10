طلب إحاطة للحكومة بإدراج قرى "منوف والسادات" ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وجّه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز منوف نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع بالقرى، وكذلك إدراج عدد من القرى ضمن خطة الصرف الصحي القادمة للعام المالي الحالي وهى قري (الطرانة والاخماس وأبو نشابة) التابعة لمركز السادات والانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود والخطاطبة بذات المركز.





وأوضح النائب أحمد أبو زيد فى طلبه أن المواطنين بقرى مركز منوف وهى ( وطملاي وصنصفط وشبشير وبهواش ودمليج وكفر رماح وكفر شبرا بلولة والكوم الأحمر وغيرها) يعانون أشد المعاناة من عدم وجود صرف لقرى المركز التي أصبحت مهددة وتشكل خطرًا على المواطنين المقيمين بها بسبب تسريب المياه تحت المنازل نتيجة للشبكات العشوائية المنفذة من قبل الأهالي، بالإضافة لقرى مركز السادات المطلوب إدراجها ضمن خطة الحكومة القادمة وهى قرى (الطرانة والاخماس وأبو نشابة) مع الانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود والخطاطبة .





وبالنسبة لقطاع المياه أشار النائب أحمد أبوزيد إلى أن هناك عدد من القرى تعانى من انقطاع دائم في المياه الأمر الذى يتطلب سرعة تحميل هذه القري علي محطة مياه الحامول وهى " زاوية رزين وكمشوش وفيشا وكفرفيشا وهيت وسروهيت " نظرًا لما تعانيه تلك القري من تلوث المياه وانقطاع دائم لمياه الشرب، مشددًا على المتابعة الدورية والرقابة لمحطة مياه الحامول حفاظًا على حقوق أهالي المنوفية وحصولهم على كوب ماء نظيف وخالٍ من التلوث.





وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الحكومة بإدراج قرى مركزي منوف والسادات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقف العمل به بقرى مركزي منوف والسادات وإدراج القرى المحرومة ضمن خطة الحكومة القادمة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بقرى الريف المصري.