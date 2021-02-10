10 مارس.. الحكم علي نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق والعليمي وآخرين لإدارجهم على قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض نظر زياد العليمى ورامي شعث نحل وزير خارجية فلسطين الأسبق و11 آخرين على قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين لجلسة 10 مارس للحكم.





جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.





وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).





وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.