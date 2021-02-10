ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خطابًا من السفير الإسباني بالقاهرة، رامون خيل كاساريس أعرب خلاله عن تقدير وشكر دولة اسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد ، والذى لم يقتصر علي الناحية التنظيمية فقط، بل يتجاوزها كذلك ليؤكد علي القيم الرياضية للجهد والتفاني والتعاون التي نتشاركها .

ونقل السفير رامون خيل كاساريس، تحيات وشكر الدولة الإسبانية للدولة المصرية والمنتخب الوطني لكرة اليد قائلا: " أود قبل كل شيء أن أكرر امتناني نيابة عن إسبانيا وعن منتخبنا الوطني وكذلك امتناني الشخصي على الترحيب الحار الذي قدمته مصر  لمنتخبنا أثناء المونديال سواء في مكان إقامته أو في كافة المرافق الرياضية " .

وهنأ السفير الإسباني وزير الشباب والرياضة اوالحكومة المصرية وكافة المسؤولين المعنيين الذين جعلوا من الممكن تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف المعقدة التي فرضها وباء كورونا.

ووجه السفير الأسباني دعوته لوزير الشباب والرياضة لحضور حفل السفارة لتقديم أول قاموس عربي اسباني في كرة القدم خلال الشهر الجاري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب اليد يهزم البحرين 34/22 استعدادا للمونديال

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

كلاكيت تاني مرة| مصر تهزم اليابان 33- 25 استعدادا لمونديال اليد

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الرياضة يشهد مباراة البرازيل والمجر في بطولة العالم لليد

رئيس الوزراء يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

ترشيحاتنا

تصريح مثير للصحة العالمية عن أصل فيروس كورونا

تصرف غريب من عريس في ليلة زفافه

كأس العالم للأندية.. الأهلي يتسلح بتاريخه في مواجهة بالميراس في صراع البرونزية

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

لتجنب الحسد.. إليك 10 أدعية لمنعه والوقاية منه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021