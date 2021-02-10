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أخبار العالم

عملية قتل جديدة.. داعش يواصل إرهابه في مدن سوريا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:44 ص
داعش يواصل إرهابه
داعش يواصل إرهابه في مدن سوريا
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قسم الخارجي
يواصل تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة الأخيرة، نشاطاته بشكل مكثف في ضرب مناطق مختلفة في سوريا، ما يسفر عن قتلى وإصابات.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الإرهابي قام بعملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، حيث قُتل لاجئ عراقي داخل خيمته ضمن القسم الثالث في المخيم، برصاص مجهولين.

وبدورها، قامت قوى الأمن الداخلي بتطويق المكان واعتقال شخصين اثنين كانا بمكان الحادثة.

وفي 7 فبراير الجاري عثرت القوى الأمنية على جثة لاجئ من جنسية عراقية في القسم الأول من مخيم الهول بريف الحسكة، مقتولًا من قبل مسلحين مجهولين بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر والبطن، وذلك في ظل نشاط خلايا تنظيم داعش داخل المخيم. 

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري بمقتل 633 من تنظيم "داعش الإرهابي" خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى أوائل يناير الماضي على يد القوات المسلحة السورية. 

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الطائرات الحربية تحليقها في أجواء البادية السورية، تزامنًا مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “داعش الإرهابي ” بريف حماة الشرقي ضمن البادية وذلك من خلال بأكثر من 130 غارة شنتها طائراتها الحربية خلال 48 ساعة الفائتة.
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