المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال.. ندوة بجامعة حلوان

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وتخت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة حلوان ، وتنسيق الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادى ريادة الأعمال ومنسق التعاون بين منصة بيفول الدولية والنادى ، قدم الندوة الدكتور بشار حراكى المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة BEVOL الدولية وهى أول منصة تواصل اجتماعى دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وأداء المسئولية المجتمعية.





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وبحضور الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية وبعض من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين من جامعة حلوان وبعض الجامعات الأخرى.





أكد الدكتور ماجد نجم على اهتمام جامعة حلوان بمجالات البحث العلمي ، وبناء قدرات الشباب، وخلق الفرص وتحقيق الشراكات ، والعمل على رسم سياسات ريادة الأعمال في مصر والعالم العربي، وتطوير الأفكار واكساب الخبرات ، والتعاون بشكل بناء ومثمر، وهو مايساهم بدوره في رفع مكانه جامعة حلوان ، التي تتميز وتتفرد بشكل كبير في مجالات عديدة ومختلفة.





ورحبت الدكتورة ميسون قطب بالحضور وبالمهندس بشار الحراكي، كما أبدت سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة المهمة والمميزة.





افتتحت الندوة الدكتورة إيمان أبو طالب مرحبة بالحضور ، ومؤكدة على اهتمام جامعة حلوان بتنظيم الندوات التي تساهم في زيادة الوعي والثقافة والتعلم لدى أبناءها ، بجانب الحرص الدائم والمستمر على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.





وفي كلمته قام المهندس بشار الحراكى بالحديث عن المنصة والخدمات التى تقدمها وسبل التعاون بين نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان والمنصة وقد قام العديد والعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بطرح العديد من الاستفسارات للمهندس بشار وتم الاجابة عليها وايضا تم طرح بعض الأفكار للتعاون بين المنصة ونادى ريادة الأعمال.