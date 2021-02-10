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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تعترف بخطأ جسيم ارتكبته بشأن لقاحات كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:15 ص
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تعترف بخطأ جسيم ارتكبته بشأن لقاحات كورون
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد حصلت على 26 مليون جرعة لقاح كورونا منذ ديسمبر، مشيرة إلى أن هناك أسباب موضوعية وراء التأخير في حملة التطعيم في دول الاتحاد.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله"اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوقوع أخطاء جسيمة في طرح اللقاح البطيء في الكتلة. ومع ذلك، في حديثها إلى البرلمان الأوروبي، دافعت عن استراتيجية المشتريات المشتركة.

وفي الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، قالت فون دير لاين إن " الكتلة قد فاتها الأوان للسماح باللقاحات وأنها وضعت ثقة كبيرة في موردي اللقاحات".

وأضافت: "لقد تأخرنا في الموافقات. كنا متفائلين للغاية عندما يتعلق الأمر بالإنتاج بالجملة، وربما كنا واثقين جدا من أن ما طلبناه سيتم تسليمه بالفعل في الوقت المحدد".

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد للوصول إلى هدف تطعيم 70% من البالغين في القارة ضد فيروس كورونا بنهاية فصل الصيف.

وقالت فون دير لاين "لا نملك صورة كاملة بخصوص فاعلية اللقاحات على السلالات الجديدة لفيروس كورونا".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن تحالف كوفاكس سيبدأ توزيع اللقاح على الدول النامية هذا الشهر.

وتتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط حيث تتخلف دول الاتحاد الأوروبي عن المتسابقين الأوائل في السباق لتحصين سكانها ضد كوفيد-19.

وكانت أورسولا فون دير لاين قد اعترفت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي قلل من شأن المضاعفات المحتملة والتأخير في إنتاج اللقاح.
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