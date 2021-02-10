عادات خطيرة تدمر المخ وتسبب فقدان الذاكرة.. احذرها

تعتبر مشكلة فقدان الذاكرة أمرا وارد الحدوث مع التقدم في العمر، إلا أننا يمكن التغلب عليه باتباع بعض العادات أو تجنبها قدر المستطاع، والتي تكون أحد الأسباب الرئيسية في فقدان الذاكرة.









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وهناك بعض العادات الرئيسية التي يمكن أن نرتكبها بشكل يومي وتتسبب في حدوث فقدان الذاكرة ، وهو ما ذكره موقع "Bustle" الاجتماعي، وتشمل ما يلي:









1- تجنب أشعة الشمس:

يعتقد الكثير منا أن الشمس تؤدي إلى السحايا وأمراض الرأس، ولكن هذا غير صحيح، فالشمس تغذي الجسم بفيتامين (د) أحد العناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، نظرًا لقدرته على تقوية الذاكرة









2- تناول فيتامين د:

ويرتبط نقص فيتامين "د" بالجسم بخطر الإصابة بأمراض التدهور المعرفي ، مثل الخرف والزهايمر، لذلك لا بد من تناول الأطعمة الغنية به، مثل البيض ومنتجات الألبان، والحصول على جرعات من أقراصه المكملة تحت إشراف الطبيب.









3- تجنب الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة:

ويعتبر الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة أحد أسباب فقدان السمع و ضعف الذاكرة ، لذا فمن الأفضل تجنبها.









4- بذل الجهد المبالغ:

الإجهاد الذي يتعرض له البعض يتسبب في مشاكل بدنية ونفسية، ويحفِّز المخ على إفراز مستويات هرمون الكوريتزول، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، ومن ثم الإصابة بالخرف وألزهايمر، نتيجة للالتهاب وتلف خلايا المخ.









5- قلة النوم:

يجب ألا تقل عدد ساعات النوم يوميًا عن 8 ساعات، لتقوية الذاكرة وتقليل فرص الإصابة بالضعف الإدراكي؛ حيث إن النوم يمثل أهمية كبيرة لصحة جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما الدماغ.









6- نقص التغذية:

نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم يؤثر سلبًا على صحة الدماغ، لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي غني بالعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية، مثل فيتامين د والحديد وفيتامين B12.









7- قلة الحركة:

تؤدي قلة الحركة إلى نقص التروية الدموية الواصلة لخلايا المخ، مما يعرضها لخطر التلف والضمور، ومن ثم الإصابة بفقدان الذاكرة، لذلك يتعين علينا أن نخصص وقتًا من اليوم لممارسة التمارين الرياضية، حتى وإن كان في المنزل.









8- تناول الأطعمة الدسمة:

ويتسبب تناول الأطعمة الدسمة بكميات كبيرة، له تأثيرات سلبية على صحة الجسم عامةً، والمخ بشكل خاص.









9- التدخين: