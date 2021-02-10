رسالة من وزير التموين إلى المواطنين خلال فترة الأوكازيون

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية جموع المستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية خلال فترة الأوكازيون أو بعدها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.

وأتاح جهاز حماية المستهلك، دليلا تعريفيا لـ تقديم المستهلكين شكاواهم وبلاغاتهم حال تعرضهم لمحاولات التدليس أو الغش خلال عمليات البيع والشراء، ضمن إجراءاته لـ احكام الرقابة علي الأسواق واستجداء حقوق المواطنين ضد محاولات التلاعب.

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وقال الجهاز في تقرير له، إنه في البداية ينبغي على المستهلك التوجه لمكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.







و في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) إلى بريد الجهاز الإلكتروني [email protected]

ولا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.





وأكدت الوزارة أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 1523 محلًا تجاريًا، وعلى المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

وأوضحت الوزارة أن المحال المشاركة في الأوكازيون تنوعت ما بين 82 محل قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 11 محل قطاع تعاوني و35 قطاع استثماري.

وأكدت أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الأوكازيون بلغ 76 محضرا تنوعت ما بين "3 محاضر عدم إعلان، 73 محضر أوكازيون وهمي".