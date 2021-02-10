قرقاش يغادر.. حاكم دبي يجري تعديلا وزاريا في الخارجية الإماراتية

أجرى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، تعديلًا وزاريًا مصغرًا في الخارجية الإماراتية.





وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أجرينا تعديلًا وزاريًا مصغرًا في الخارجية الإماراتية بحضور الشيخ محمد بن زايد".





وأضاف أنه سينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.





ومن المقرر أن يغادر الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور قرقاش الذي كان يشغل وزير الدولة للشئون الخارجية، للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة.





وأشار في تغريدة أخرى: "كما منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية"





وأضاف: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدرًا جهوده".





وتابع: "تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات".





واختتم قوله: "الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائمًا أجمل في بلادي الإمارات".