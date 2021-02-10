لتوسيع الطريق الدائري.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة السبت

أفادت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بأعمال توسعات بالطريق الدائري، والذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.





وذكر بيان، أن هذه التوسعة سيترتب عليها قطع المياه عن مناطق (الريان _ عرب الجرعان _ إسكانات الأهالي خلف سبيكو _ اسكانات النيل بجميع حروفها _ صف ضباط و أملاك 2 _ تقسيم مكة _ القاهرة 2 _ القاهرة د _ القاهرة ج_ اسكندرية 1 _ الدلتا 1 _ البركة _ كفر ابو صير _ سيجال _ البركة الشرقية و الغربية _ الأمن المركزي _ المؤسسة العقابية _ احواض الطويل و داود و حشان ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 و حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



