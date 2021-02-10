الأورمان تدعم المشروعات الصغيرة في البحيرة بـ 175 ألف جنيه

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات .

من جانبه صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة ، أن الجمعية قدمت لـ 25 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 175 ألف جنية بواقع 7000 جنية لكل حالة لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، مشيرًا إلي أن بذلك يصل عدد المستفيدين من تنمية المشروعات الصغيرة حتى الآن 1435 مستفيد بنطاق المحافظة

أوضح درغام، أن يتم ذلك تحت اشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الاعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياه .

ويذكر أن صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، انه تم توزيع 12 طن من اللحوم المجمدة على الأيتام والارامل والمطلقات والفقراء والاسر الاكثر احتياجا من أبناء المحافظة بنطاق مراكز ( ايتاي البارود - دمنهور - شبراخيت - بدر - المحمودية - الرحمانية - كفر الدوار - ابوحمص - الدلنجات - كوم حمادة - حوش عيسى - وادي النطرون - ابوالمطامير - ادكو).

وجه محافظ البحيرة، بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .

كما قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بتسليم 8 اكشاك بمبلغ 176 ألف جنية للأسر الأكثر إحتياجًا بنطاق قريتى التفتيش البحري والغيت بمركز ابو المطامير وقرى احمد عرابى و الخرطوم وحراء و نبيل الوقاد بمركز بدر.

حيث يتم تسليم الكشك وديب فريزر وتسليم بضاعة وتوصيل عداد الكهرباء بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 22 ألف جنية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

يأتي ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجمعيات والمشاركات المجتمعية بالبحيرة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية وكافة أنواع الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

كما صرح مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أن الجمعية قامت بتسليم 14 طرف صناعي لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظه بنطاق مراكز حوش عيسى وابو المطامير وشبراخيت ودمنهور والرحمانية والمحمودية.



أوضح درغام، أن يتم التوزيع بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية للإشراف على كافة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وكما قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة، لـ 26 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 182 ألف جنية بواقع 7000 جنية لكل حالة لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، ليصل عدد المستفيدين من تنمية المشروعات الصغيرة حتى الان 1410 مستفيد بنطاق المحافظة.





