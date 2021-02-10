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رياضة

تعرف على غيابات الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:40 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
كشفت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم، وجود حالة إصابة وحيدة بكورونا في صفوف الاتحاد السكندري، بعد موجة من الإصابات ضربت الفريق الشهر الماضي وتحديد عقب مباراة الجونة التي لم ينجو بعدها اللاعبون من الإصابات رغم اتخذا كافة الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت النتائج إصابة اللاعب احمد نبيل مانجا، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل، على استاد برج العرب في السابعة والنصف مساء.

ويغيب ايضا عن صفوف الفريق السكندري، السيد سالم لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة الى غياب رزاق سيسيه لطرده فى مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها الفريق بثنائية.
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