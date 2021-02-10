ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"بحبك".. جديد أحمد جمال في عيد الحب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:59 م
الفنان احمد جمال
الفنان احمد جمال
Advertisements
مريم عزت
بمناسبة عيد الحب يطرح اليوم النجم أحمد جمال لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له.. أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهي من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال.

وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وتقول كلماتها: 

بحبك قد نور الشمس .. وقد ما ضيها دفى

بحبك فى الكلام والهمس .. ياحالة عشق مختلفة

معاك الجنة انا فيها .. خلاص طولت النجوم عادى

فى كل كلمة أغنيها .. هقول إسمك بصوت هادى

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "زلزال" من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النهاية قريبا..أحمد جمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة

أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "النهاية"

كواليس تصوير كليب "النهاية" للمطرب أحمد جمال

"النهاية" لـ أحمد جمال تتصدر ترند يوتيوب

ادعولها.. إصابة والدة الفنان أحمد جمال بـ فيروس كورونا

دعواتكم.. أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته عقب إصابتها بكورونا

ترشيحاتنا

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

رسائل إماراتية هامة إلى الرئيس الإيراني

48 ساعة تفجر أزمة قبل مباراة بيراميدز والعبور فى كأس مصر

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

التاريخ أهلاوي والتفوق برازيلي.. فرص فوز الأهلي والتشكيل المتوقع أمام بالميراس

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض