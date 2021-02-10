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حوادث

بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

 أكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام ( شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة  بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بإحدى البنوك أو حسابه البريدى ، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.

 كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (10 ملايين جنيه مصرى).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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